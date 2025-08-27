Gobierno envía a la ALP anteproyecto de ley por $us 46 MM para carretera Crucero - Qaqachaca - Pocoata

El Gobierno nacional aprobó un nuevo crédito externo destinado al proyecto Camino Asfaltado Crucero Qaqachaka–Pocoata, en sus tramos 1 y 7, que conectará los departamentos de Oruro y Potosí.

La decisión fue tomada en reunión de gabinete, y el proyecto de ley será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.

Financiamiento externo de la CAF

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que el crédito proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta 46 millones de dólares.

“Con este proyecto estamos cumpliendo un compromiso de 20 años con los ayllus de esta región. Es una obra esperada por las comunidades, que permitirá mejorar la conectividad vial y dinamizar la economía local”, sostuvo la autoridad.

Cusicanqui precisó que, con este nuevo crédito, el monto total de financiamiento externo pendiente de aprobación en el Legislativo asciende a 1.787 millones de dólares.

