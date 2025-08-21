Asamblea Legislativa incorpora crédito del JICA en proyecto del Parque Lineal Metropolitano

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) lleva adelante el tratamiento en detalle del proyecto de ley para la construcción del Parque Lineal Metropolitano, con una inversión de 30 millones de dólares, en el que incorporaron el crédito de 100 millones de dólares del JICA que tenía como destino la reposición del COVID-19 y ahora estará destinado a la compra de combustibles, pese a que ya había sido rechazado en anteriores sesiones.

La inclusión del crédito generó la inmediata reacción de legisladores opositores, quienes cuestionaron la decisión y la calificaron de “arbitraria y abusiva”, advirtiendo que se estaría forzando la aprobación de un préstamo previamente descartado por el pleno.

Debido a la controversia, se determinó que la votación se realice por la vía nominal, lo que obliga a cada parlamentario a expresar públicamente su postura.

