Asamblea rechaza créditos del BID y JICA en sesión legislativa

En sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional se rechazó este jueves dos créditos internacionales: el primero de 30 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del Parque Lineal La Paz-El Alto, y el segundo de 100 millones de dólares del Banco de Cooperación Internacional del Japón (JICA), destinado a la reposición de gastos por la pandemia del Covid-19.

El crédito del BID fue descartado tras no lograr la mayoría en la votación. En el caso del crédito del JICA, que había sido incorporado como artículo único dentro del mismo proyecto de ley, la votación nominal alcanzó 50 votos de apoyo y 74 de rechazo.

“Al no existir mayoría de votos, queda rechazado el proyecto de ley”, declaró el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca.

Otros temas pendientes

Durante la misma sesión, la Asamblea decidió postergar para la próxima legislatura los proyectos de ley que buscaban declarar el día nacional de las danzas.

Asimismo, no se llegó a tratar la propuesta de abrogación de las denominadas “leyes incendiarias”, debido a que el presidente del Legislativo dio por concluida la sesión.

