[VIDEO] ¡Se lo tragó la tierra!: camión cae en enorme socavón en plena vía

Un camión de refrescos cayó la tarde de este sábado en un socavón de gran dimensión en la colonia Renovación, ubicada en la calle 4 esquina avenida 5, en Iztapalapa, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hundimiento, que mide aproximadamente 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad, se originó por la afectación a un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro, según reportaron autoridades locales.

Videos difundidos por vecinos y servicios de emergencias captaron el momento en que el socavón se abrió aún más, provocando que el camión se hundiera casi por completo. Las imágenes muestran la unidad en posición vertical, atrapada en el agujero.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, se presentó en el lugar para coordinar los trabajos iniciales de rescate y aseguró que se estaban tomando medidas para proteger a los vecinos de la calle 5.

“Los primeros reportes indican que es la red de drenaje, muy antigua, la que se colapsó. Estamos esperando la grúa tipo pluma que se encargará de sacarlo. Estamos al pendiente”, declaró la funcionaria a través de sus redes sociales.

Al lugar arribaron elementos de Servicios Urbanos y personal de Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), quienes inspeccionan el colector afectado y colaboran en las maniobras para retirar el vehículo de la empresa refresquera.

A continuación, el video:

