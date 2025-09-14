Miguelito Terceros escribió su nombre en la historia reciente del fútbol boliviano al finalizar las Eliminatorias sudamericanas como el segundo máximo goleador de la competencia con siete tantos, apenas por detrás de Lionel Messi, quien anotó ocho. El boliviano compartió el podio con el colombiano Luis Díaz, también con siete goles.

El primer grito de Miguelito llegó ante Venezuela, cuando selló la victoria con un tanto tras un centro de Roberto Carlos Fernández. Luego marcó en Santiago frente a Chile, cerrando una contra perfecta para darle a Bolivia un histórico triunfo en condición de visitante tras 31 años. Su tercer gol apareció en El Alto, con un potente remate ante Colombia que significó el único tanto del encuentro.

El cuarto fue desde el punto penal contra Paraguay en el empate 2-2, mientras que en Lima, ante Perú, convirtió nuevamente desde los doce pasos para firmar su quinto gol. El sexto lo marcó en la victoria 2-0 frente a Chile en La Paz, abriendo el marcador en los primeros minutos del partido.

Finalmente, el séptimo tanto llegó en la victoria ante Brasil, también de penal, con el que La Verde aseguró la histórica clasificación al repechaje mundialista. Con sus siete conquistas, Miguelito se consolidó como la gran figura de Bolivia y en referencia indiscutible de cara al desafío que se viene en marzo del próximo año.

