El incendio forestal registrado en el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba, fue controlado tras cerca de 20 horas de trabajo continuo, informaron autoridades departamentales este miércoles.

Según el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Cochabamba, Ramiro López, aproximadamente 140 personas trabajaron desde el martes en tareas de control del fuego, que había alcanzado gran altura.

“20 horas de trabajo arduo con tres instituciones, más de 140 personas desplegadas. Se ha podido controlar el incendio forestal y ahora se realizan actividades de enfriamiento para que el fuego no se reavive”, señaló López.

Las labores ahora se enfocan en la remoción y enfriamiento del material combustible que aún emite humo, principalmente troncos y ramas pesadas que conservan calor.

“En este lugar hay mucho material combustible pesado. Estos troncos siguen calientes y humeando. Hay que removerlos para que no se propague, pero lo tenemos controlado”, explicó el jefe de la UGR.

En las últimas horas, se instaló un hidrante en uno de los accesos al parque para facilitar futuras intervenciones. El personal continúa en el lugar hasta completar las tareas de remoción y vigilancia.

