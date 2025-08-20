“No puedes ser más linda”: Tito Larenti quedó impactado con la presentación de Eugenia Redin

Continuando con la presentación de los equipos, esta vez fue el turno de Eugenia Redin y a la academia 'Power Dance', en su debut, ellos interpretaron una canción estrenada en 2015, “Creo en mí”, de Natalia Jiménez.

En la devolución de los jueces, la mayoría observaron el nerviosismo del equipo, sobre todo al tratarse de la primera vez en que subían al escenario.

Tito Larenti arrancó con la calificación hacia el equipo, e inicialmente destacó la belleza de la famosa, pero observó que requiere trabajar su desenvolvimiento en el escenario.

“No podés ser más linda, tienes presencia, belleza y es una linda herramienta, solo te falta adueñarte del escenario, en caminar”, expresó Tito, al recomendarle tener más confianza, “se les nota el miedo, disfruten”.

Gabriela Zegarra, observó que el equipo “necesita complementarse y conocerse”, y sobre Eugenia, indicó que le dejó “una bonita sensación”.

Por su parte, Rodrigo Massa, destacó la presencia de la famosa, y le pidió más trabajo en su corporalidad.

Finalmente, Elka Meyer hizo una evaluación de la técnica que utilizaron los bailarines, resaltó la postura que asumieron en el escenario, y les hizo recomendaciones para evitar lo nervios durante su coreografía.

Eugenia dejó el escenario agradeciendo a los jueces, “es la primera vez de todos, y haremos todos los cambios que nos indicaron”, manifestó la famosa junto a su equipo.

