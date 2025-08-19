Video: “Ella pidió auxilio”, familiares de la mujer atacada con un combo por su expareja claman por ayuda

Familiares de la mujer de 34 años, agredida violentamente con un combo en la cabeza, por su expareja en Santa Cruz, claman por ayuda económica para la recuperación y piden justicia, para que el agresor pague por lo que hizo.

Doris Arenas Condori, hermana de la mujer agredida con un combo por su expareja, manifestó a Red Uno, que su hermana está hospitalizada luchando por su vida, después de ser violentamente agredida con un combo.

“Mi hermana está hospitalizada, está estable, pero perdió el conocimiento, no reconoce a las personas rápido, está pálida y bastante asustada, con miedo y preocupada de las niñas (sus hijas)”, manifestó Condori.

Condori señaló que por el momento no tienen conocimiento de que estudios realizaron a la mujer, ya que los médicos todavía no les brindaron un informe, pero saben que le realizaron una cirugía en la cabeza donde recibió el golpe.

El hecho se suscitó en Santa Cruz, donde una mujer que vendía en su tienda fue atacada por su expareja, de manera violenta con un combo.

El sujeto habría llegado de trabajar de Chile y trajó para sus hijos galletas y refrescos, como si lo hubiera planificado todo, les dio esos productos para que los niños no salgan, mientras él fue a atacar violentamente a su expareja.

“El hombre la agredió a mi hermana y dicen que le dio tres martillazos, mi hermana gritó y pidió auxilio y los vecinos intervinieron, gracias a ellos está viva mi hermana, sino la defendían la iba a matar”, afirmó Epifanio Arenas Condori, hermano de la víctima.

Ahora la familia de la víctima pide ayuda y justicia para su hermana, desconocen si el agresor está detenido, ya que ambos hermanos no viven en Santa Cruz y llegaron de urgencia, al enterarse sobre la agresión que sufrió su hermana.

“Nosotros no sabemos nada de él (agresor), nosotros pedimos justicia para mi hermana”, agregó Arenas.

La mujer tiene hijas, y tras conocer el hecho las pequeñas no quieren ver a su padre, solo piden que su madre se recupere.

Por el delicado estado de salud de la mujer, la familia pide ayuda económica ya que aún requerirá de recursos para poder recuperar su salud, si usted desea colaborar le pedimos comunicarse con el número 64335037, su familia se lo agradecerá.

Además, requieren la colaboración de un abogado, para que puedan hacer el seguimiento del proceso, y que se haga la denuncia, para que el agresor pague pr presuntamente intentar asesinar a la mujer.

