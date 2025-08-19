En el Día Mundial de la Fotografía, conoce su historia e importancia

Este 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha para honrar el arte y la ciencia de capturar la luz. Norman Ventura, cineasta y docente de fotografía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, compartió en una entrevista con "El Mañanero" de Red Uno detalles fascinantes sobre los orígenes y la evolución de esta disciplina.

Ventura explicó que la fecha fue elegida en 2007, a raíz de un concurso de fotografía en Australia que buscaba destacar la importancia de su estudio. Aunque la patente de la fotografía fue registrada en 1839 por Louis Daguerre en Francia, y la primera fotografía data de 1826, el concepto fundamental es mucho más antiguo.

"El origen de la fotografía no se remonta a nuestro siglo, sino a 350 antes de Cristo con Aristóteles", comentó Ventura. El filósofo griego fue el primero en teorizar sobre la "cámara oscura", un principio que hoy en día es la base de todo dispositivo de captura de imágenes, desde nuestros ojos hasta los celulares y cámaras de cine. La cámara oscura utilizaba un pequeño orificio para proyectar una imagen invertida de lo que había afuera, un fenómeno que "es lo que hoy en día es la fotografía", señaló el experto.

Fotografía: Escribir con luz

El término "fotografía" proviene de las palabras griegas "foto" (luz) y "grafía" (escribir). Es, literalmente, "escribir con luz". Ventura destacó que la fotografía es un campo vasto y diverso. "La fotografía fija es con cámaras que hacen una sola fotografía. En la televisión también es fotografía, pero es una fotografía en movimiento", explicó. El cine, por ejemplo, también es una forma de fotografía, lo que demuestra lo amplia que es esta disciplina.

Para ilustrar su pasión, Ventura mostró parte de su colección de cámaras, incluyendo una antigua cámara panorámica de 35 mm de 1967 y una cámara submarina capaz de sumergirse hasta 50 metros de profundidad.

Ventura finalizó la entrevista enfatizando que, aunque la tecnología ha evolucionado, el principio sigue siendo el mismo. "Es más importante las características técnicas de la cámara que la marca", afirmó, y agregó que "hoy en día es más versátil para manipular". La clave para una fotografía de calidad no reside en la marca, sino en las especificaciones de la cámara, ya que a mayor calidad, mayor es el tamaño de la impresión.

