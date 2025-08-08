A 9 días de las elecciones, ciudadanos madrugan para renovar su carnet de identidad

A tan solo nueve días de las elecciones, las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz amanecieron con largas filas de ciudadanos que buscan renovar o tramitar su carnet de identidad, el único documento válido para poder emitir su voto el próximo 17 de agosto.

El Órgano Electoral fue claro: solo se aceptará el carnet de identidad vigente. Ningún otro documento será válido para ejercer el derecho al voto. Esta disposición ha provocado una afluencia masiva de personas que, por extravío o vencimiento de su cédula, se ven en la necesidad de obtener una nueva para cumplir con su deber cívico.

Desde primeras horas de la mañana, los ciudadanos se agolparon en las puertas del Segip, muchos de ellos con la esperanza de evitar las aglomeraciones. "Llegamos temprano para poder renovar nuestra cédula y poder votar", comentó una de las personas en la fila, quien también señaló que la necesidad de sufragar se debe tanto a las sanciones que acarrea no votar como al deseo de participar en el ejercicio democrático.

Se prevé que la demanda de trámites en el Segip se incremente aún más en los próximos días, a medida que se acerca la fecha de los comicios. La urgencia de los ciudadanos por tener su carnet de identidad refleja la importancia que le dan a su participación en el proceso electoral, a pesar de las largas horas de espera que deben afrontar para obtener su documento.

