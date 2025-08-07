Ministro Novillo: El peor error histórico de nuestra gestión ha sido dividirnos

En el marco de la celebración por el Bicentenario de Bolivia, el Gobierno central organizó una serie de actividades protocolares para conmemorar esta fecha histórica. Durante los actos, las autoridades destacaron la lucha del pueblo boliviano y el amor hacia la Patria.

“Ha sido una celebración que consideramos de renovación, de compromiso, de esperanza y lucha, que fortalece el espíritu cívico y el amor profundo a nuestra querida Bolivia”, manifestó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

En el marco del balance sobre el discurso del presidente Luis Arce durante la Sesión de Honor por el Bicentenario, Novillo aseguró que el mandatario realizó una autocrítica, reconociendo tanto los problemas económicos del país como la fractura interna en el oficialismo.

“Se hace una autocrítica. No olvidemos que este gobierno, que ganó en 2020 con el 55 % como Movimiento Al Socialismo, ha tenido una fractura interna. Esa es una autocrítica que explica los problemas económicos y la asfixia por divisas, provocada por los créditos que no aprueba la Asamblea. Eso deriva en la falta de dólares y en dificultades para comprar combustible”, sostuvo.

En ese sentido, también se refirió al impacto político de esa división dentro del MAS:

“El peor error histórico de nuestra gestión ha sido dividirnos, y que el evismo haya asumido una posición similar a la de los partidos neoliberales, y nos haya bloqueado la gestión gubernamental”, afirmó.

Novillo responde a Andrónico y le atribuye responsabilidad

En respuesta a las declaraciones de Andrónico Rodríguez, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que la autocrítica no puede exigirse solo al presidente Arce, y que todos los actores del oficialismo deben asumir su parte de responsabilidad, incluido el propio presidente del Senado.

“Respeto las palabras de Andrónico, pero creo que la autocrítica también debería partir por él, porque en los problemas de la fractura que hemos tenido, él ha jugado un rol. Lamentablemente, no se generó una autocrítica profunda en su momento para evitar las consecuencias que ahora enfrentamos”, manifestó.

