Bolivianos por el mundo rinden homenaje a su tierra por el Bicentenario

La celebración del Bicentenario de Bolivia fue la oportunidad ideal para que residentes bolivianos en distintas partes del mundo expresaran su homenaje a la patria, sin dejar pasar una fecha tan significativa.

Se trata de personas que, por distintas circunstancias, dejaron el país en busca de nuevas oportunidades y lograron establecerse en lugares como España, Estados Unidos, Italia, Argentina, entre otros.

"Soy David Torrico, y desde Bérgamo, Italia, queremos unirnos al gran festejo del Bicentenario de nuestra amada Bolivia”, dice uno de los mensajes.

Otros migraron al país del norte, pero llevan en el corazón el rojo, amarillo y verde.

“Quiero mandar un saludo especial a toda mi Bolivia en esta fecha tan importante, hoy celebramos con mucho orgullo 200 años de nuestra independencia, dos siglos de nuestra historia, cultura, tradición y lucha que nos hace únicos en el mundo, desde la distancia, mi corazón sigue latiendo, rojo, amarillo y verde”, expresa otro de los bolivianos.

También está Janeth Nava, que, desde Argentina, envía un saludo fraterno a los bolivianos, y dice estar orgullosa de llevar el nombre de Bolivia en alto.

“Quiero aprovechar este momento para abrazar a nuestra amada Bolivia en sus 200 años, estoy convencida que con el trabajo de los bolivianos llegamos lejos, somos orgullosos de sentir el rojo, amarillo y verde”, expresó con mucha emoción.

Bolivia celebra 200 años de vida independiente, en los que se reconoce el esfuerzo de las familias por salir adelante y mejorar el desarrollo integral del país.

