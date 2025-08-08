EEUU duplica a $us 50 millones la recompensa por información sobre Nicolás Maduro

La fiscal general, Pam Bondi, informó este jueves a través de su cuenta de X, que Estados Unidos ofrece duplicar la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Bondi señaló que Maduro está acusado de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro, pero ahora determinó duplicar la cifra para lograr su objetivo.

Por su parte, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud realizada por el Gobierno norteamericano.

Mira la programación en Red Uno Play