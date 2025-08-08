TEMAS DE HOY:
Internacional

EEUU duplica a $us 50 millones la recompensa por información sobre Nicolás Maduro

Nicolás Maduro se encuentra acusado por Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo. La denuncia se inició en el primer mandato del presidente Donald Trump.

Red Uno de Bolivia

07/08/2025 20:44

La fiscal general, Pam Bondi, informó este jueves a través de su cuenta de X, que Estados Unidos ofrece duplicar la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Bondi señaló que Maduro está acusado de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro, pero ahora determinó duplicar la cifra para lograr su objetivo.

Por su parte, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud realizada por el Gobierno norteamericano.

 

