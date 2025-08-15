¿Hasta qué hora trabajarán los micros este sábado en Santa Cruz?

El servicio de transporte público en Santa Cruz se ajustará a un horario especial este sábado 16 de agosto, día previo a las elecciones, para garantizar que todos los ciudadanos puedan llegar a sus destinos. Bismark Daza, máximo ejecutivo del transporte departamental de Santa Cruz, confirmó que los micros de la ciudad capital operarán con total normalidad hasta las 23:30 horas.

"Vamos a tratar de que todos los pasajeros, los usuarios que están en la ciudad capital, lleguen a su destino y a su domicilio", aseguró Daza, destacando que el último micro saldrá a las 23:30 horas para cumplir con este objetivo.

Transporte interprovincial e interdepartamental con horarios restringidos

En el caso del transporte interprovincial e intermunicipal, el servicio se prestará hasta casi las 18:00 horas, calculando la hora de llegada al destino. Por su parte, el transporte interdepartamental e internacional verá suspendido su servicio a partir de las 11:00 de la mañana del sábado. Daza explicó que esta medida se debe a la larga duración de algunos viajes, que pueden ser de hasta 16 horas.

Escasez de combustible y retorno del servicio

El dirigente reconoció que el sector aún está perjudicada por la escasez de combustible, operando actualmente entre un 70% y 80% de su capacidad. Sin embargo, aseguró que están coordinando con YPFB para garantizar que el servicio se preste sin contratiempos.

Respecto al retorno del servicio, Daza indicó que los micros de la ciudad capital volverán a circular a partir de las 18:00 horas del domingo, mientras que el transporte intermunicipal se reanudará al día siguiente. Con estas medidas, el sector de transporte busca contribuir a la normalidad del proceso electoral, asegurando que los ciudadanos puedan desplazarse sin inconvenientes.

