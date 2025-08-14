Día Mundial del Lagarto: Conoce el peligro y la importancia de estos reptiles

Con motivo del Día Mundial del Lagarto que se celebra este jueves, un veterinario del zoológico de Santa Cruz compartió valiosas recomendaciones y datos sobre estos fascinantes, pero peligrosos, animales.

El experto, a cargo del área de reptiles, advirtió a la población mantener una distancia prudente al encontrarse con lagartos, ya que son animales territoriales, especialmente las hembras. "Las hembras cuidan sus huevos y hasta cierta edad a las crías, son los únicos que tienen ese instinto animal", señaló. Además, recordó que los caimanes poseen la mordida más fuerte del reino animal, lo que los convierte en un serio peligro.

El especialista también alertó sobre la posibilidad de que los lagartos se acerquen a zonas urbanas. "En estas épocas donde las fuentes de agua bajan los niveles, ellos van a los canales y salen, pueden aparecer en las casas, en el patio", explicó.

Controladores biológicos y depredadores temibles

A pesar del peligro, el veterinario enfatizó la importancia de los lagartos en el ecosistema. "Ellos cumplen un rol importante porque son controladores biológicos de otras especies", afirmó. Su dieta principal incluye peces, pero también cazan mamíferos pequeños y grandes, como capibaras, e incluso jaguares o aves que se acercan a beber agua.

En el zoológico de Santa Cruz, la especie de caimán yacaré, que puede llegar a medir hasta dos metros y pesar entre 80 y 100 kilos, es una de las más imponentes. "Es difícil que sean presas de otros animales por su tamaño", agregó, destacando su posición en la cima de la cadena alimenticia. El zoológico cuenta con 18 ejemplares, los cuales son cuidados y estudiados de cerca para la conservación de la especie.

Mira la programación en Red Uno Play