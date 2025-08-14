Transporte pesado tilda de “vil mentira” acuerdo entre el Gobierno y la Confederación de Choferes

El ejecutivo nacional de la Federación de Transporte Pesado de Bolivia, Domingo Ramos, calificó como una “vil mentira” el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno y la Confederación de Choferes, que supuestamente permitiría la importación directa de combustibles a través de una empresa privada.

Ramos advirtió que sin una ley que autorice la libre importación, el compromiso anunciado “no es factible” y quedará como un simple “saludo a la bandera”. Recordó que el sector presentó el 6 de junio un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, junto al diputado Roca, para permitir la importación libre y sin aranceles, pero hasta ahora no ha tenido avance.

El dirigente denunció que el Ejecutivo ya incumplió un acuerdo firmado el 25 de julio de 2023, que comprometía garantizar el abastecimiento de combustibles, divisas y otros puntos, y que a más de un año “no se ha cumplido ni un solo punto”.

Sobre el anuncio de que el combustible podría llegar al puerto de Sica Sica con un precio de Bs 3,70 el litro, Ramos fue tajante: “No creemos en eso mientras no exista una ley clara. Yacimientos seguirá controlando, imponiendo requisitos imposibles, como garantizar divisas o definir dónde almacenar el combustible. Es una burla al transporte pesado nacional e internacional”.

El ejecutivo sostuvo que el acuerdo firmado con los choferes sindicalizados carece de sustento legal y operativo, y que solo busca generar una imagen favorable al Gobierno en la recta final antes de las elecciones.

Finalmente, llamó a los transportistas y a la población a acudir a las urnas el próximo 17 de agosto para “defender al país” y exigir transparencia.

