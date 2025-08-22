"¡Nos amenazó a los dos!": Testimonio del colega de la periodista agredida en Oruro

Tras la brutal agresión sufrida por una periodista y presentadora de televisión, un grupo de trabajadores de la prensa, amigos y conocidos se movilizaron para exigir justicia. El colega de la víctima, Pedro Cáceres, quien la defendió durante el ataque, relató lo ocurrido y expresó su indignación por la aparente lentitud del proceso judicial.

El violento suceso tuvo lugar en el set de un programa de televisión, cuando un hombre desconocido ingresó sorpresivamente y atacó a la periodista, asestándole "cinco golpes fuertes". Cáceres, quien se encontraba preparando el set, intervino de inmediato. "No sé de dónde he sacado la fuerza y le he botado al tipo. Lo he agarrado y quería escapar", relató, visiblemente afectado.

Cáceres, quien ha prometido defender a su compañera "hasta el último", expresó su profunda molestia por el trato que han recibido por parte de las autoridades. "Me indigna, harto me indigna. ¿Qué está pasando en la justicia?", cuestionó. Denunció que la Policía intentó liberar al agresor y que a ellos los enviaban de una oficina a otra, demorando las declaraciones hasta altas horas de la madrugada. "Eso ya me indignó, he derramado lágrimas ayer", confesó.

El agresor, tras ser detenido por Cáceres y con la ayuda de vecinos, continuó amenazándolos de muerte. El periodista insistió en que el hecho no puede quedar en la impunidad. "No voy a bajar los brazos. Voy a seguir gritando hasta que se solucione este problema", afirmó, pidiendo a sus colegas que lo apoyen en la lucha por la justicia.

La periodista agredida se encuentra actualmente internada en un hospital, recuperándose de las lesiones. Cáceres, conmovido por la situación de su compañera, enfatizó: "Lo que me duele más es mi compañera... Ahora está en el hospital internada... con tanto golpe que le han hecho".

Vea el testimonio de Pedro:

Mira la programación en Red Uno Play