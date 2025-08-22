Explosión en silo que hirió a bomberos fue por acumulación de gases, según la Policía

El comandante general de la Policía, general Augusto Russo, informó que la explosión registrada en un silo ubicado en la zona del Cambódromo, en Santa Cruz, y que dejó cuatro bomberos heridos con quemaduras de primer y segundo grado, fue provocada por la acumulación de gases en un ambiente cerrado.

“Por los informes y las imágenes del evento, se puede deducir que las lesiones y quemaduras se deben a un fenómeno físico-químico producido por la acumulación de gases en un ambiente cerrado del silo. Eso generó una deflagración imprevisible, que expulsó fuego a temperaturas superiores a los 1.000 grados”, explicó Russo.

El comandante aseguró que los bomberos contaban con la indumentaria de seguridad correspondiente al momento del incidente.

“Lamentamos mucho lo ocurrido. Acabamos de hablar con los médicos, y uno de los pacientes, el sargento Chilca, se encuentra en una intervención quirúrgica para la limpieza de las quemaduras. En tanto, el sargento Ronald Rodrigo Quelca Batista presenta lesiones más leves y se encuentra estable”, detalló la autoridad.

