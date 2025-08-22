VIDEO: Atentado terrorista en Colombia dejó varios muertos y heridos

Dos fuertes explosiones se registraron este jueves 21 de agosto cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. El hecho ocurrió a las 2:50 p. m. en una zona comercial muy concurrida, sorprendiendo a peatones y comerciantes del área.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el ataque dejó seis personas fallecidas, entre ellas un menor de nueve años. Además, al menos 71 personas resultaron heridas. Las autoridades indicaron que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Las explosiones fueron provocadas por un camión cargado con explosivos, abandonado frente a la entrada principal de la base. Se trataba de una zona con presencia constante de guardias militares y un alto flujo de personas.

Testigos grabaron videos del momento de la explosión y sus consecuencias. En las imágenes también se observa un segundo vehículo con cilindros de gas que, según reportes, no logró estallar, lo que evitó una tragedia aún mayor.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del atentado. El caso está siendo manejado como un posible acto terrorista, aunque aún no se ha confirmado la autoría por parte de algún grupo armado.

Uno de los presuntos responsables ya fue capturado, según informaron fuentes oficiales. El detenido está siendo interrogado y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de su participación en el ataque.

La zona permanece acordonada y con alta presencia militar, mientras avanzan las investigaciones y los equipos de emergencia trabajan en la recolección de pruebas. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y reportar cualquier información que pueda ayudar en el caso.

