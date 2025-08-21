VIDEO: ¡Caminaban de la mano! Una pareja fue atropellada por un vehículo

Un accidente vial conmociona a la comunidad en Rusia, tras registrarse el atropello de dos jóvenes mientras cruzaban la calle. El hecho ocurrió cuando un coche impactó a una chica de 17 años y a un joven de 18 años.

Las imágenes muestran el momento en que la pareja pasaba la avenida, de repente a gran velocidad un motorizado los arrolló, llevándose por delante a la menor de 17 años, que por el impacto fue embestida a varios metros.

La adolescente fue trasladada de inmediato a un hospital, donde los médicos confirmaron que presentaba múltiples lesiones y fracturas. Su estado de salud se considera grave, aunque estable. Por su parte, el joven sufrió únicamente un golpe en el muslo y no requirió atención médica.

Autoridades locales investigan las circunstancias del accidente y hacen un llamado a extremar precauciones al cruzar las vías. Los residentes expresan su conmoción ante este suceso y esperan que se tomen medidas para evitar tragedias similares.

Imágenes sensibles:

