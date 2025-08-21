VIDEO: ¡Por charlar! Carrito de bebé cae a un estanque en un tremendo descuido de la abuela

Un momento de distracción casi se convierte en tragedia en China, pero la rápida reacción de familiares y testigos evitó lo peor. Un video viral muestra cómo un bebé cae a un estanque junto con la carriola en la que era paseado, después de que su abuela lo soltara por unos segundos mientras conversaba con otra persona.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran a la mujer de playera blanca, identificada como la abuela del menor, sosteniendo la carriola con una mano mientras hablaba. Al soltarla por un instante, el carrito comenzó a rodar hacia una vereda que conducía directamente a un estanque. La abuela intentó detenerlo, pero el impulso la llevó también al agua.

Afortunadamente, el bebé permaneció dentro de la carriola, lo que ayudó a mantenerlo a salvo. Testigos y la persona con quien conversaba la abuela actuaron de inmediato, rescatando tanto al menor como a la mujer. El pequeño fue revisado en el lugar y se confirmó que no sufrió heridas.

Las autoridades locales confirmaron que el incidente quedó registrado y destacó la importancia de la vigilancia constante cuando se cuida a niños pequeños. El video rápidamente se volvió viral, generando conmoción y alivio en las redes, donde muchos usuarios celebraron la rápida acción de los presentes que evitaron una tragedia.

Mira el video:

