Internacional

Millonario Bill Ackman dona 10 mil dólares a agente del ICE tras operativo

La donación se hizo a través de la plataforma GoFundMe y está dirigida al agente Jonathan Ross, quien participó en una redada antimigratoria de Mineápolis el 7 de enero. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

12/01/2026 15:46

FOTO: EFE
EE.UU.

El financiero y multimillonario estadounidense Bill Ackman realizó una donación de 10.000 dólares a favor de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según el portal RT en Español, la donación se hizo a través de la plataforma GoFundMe y está dirigida al agente Jonathan Ross, quien participó en una redada antimigratoria en la ciudad de Mineápolis, el pasado 7 de enero. En ese operativo murió la manifestante Renee Nicole Good.

En la página de recaudación, el nombre de William Ackman aparece entre las donaciones más altas. El propio empresario confirmó el aporte a través de sus redes sociales.

Ackman explicó que decidió ayudar porque cree en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. También señaló que intentó donar a una campaña para la familia de Renee Good, pero esta ya había sido cerrada.

El multimillonario calificó lo ocurrido como una tragedia. Dijo que se trató de una situación grave, donde un agente cumplía su trabajo y una manifestante actuó en un momento crítico.

La recaudación para la familia de Renee Good superó los 1,5 millones de dólares y fue cerrada. En cambio, la campaña para el agente Ross ya alcanzó más de 346.000 dólares, de un objetivo de 550.000.

Sobre el hecho, las autoridades señalaron que el agente actuó en defensa propia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó esa versión. Sin embargo, el alcalde de Mineápolis consideró que el uso de la fuerza fue innecesario.
 

