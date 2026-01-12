¡Alerta padres! WhatsApp lanza una función para proteger a los niños

WhatsApp prepara nuevos cambios en la aplicación. Estos cambios están pensados para cuidar a los menores de edad.

La app es una de las más usadas del mundo y tiene millones de usuarios. Aunque las normas dicen que solo pueden usarla personas mayores de 13 años, muchos niños también la utilizan.

Por eso, la empresa Meta está probando una nueva opción para los padres. Se trata de cuentas supervisadas para los hijos.

Con esta función, los padres podrán crear una cuenta para el menor y vincularla a la suya. Así podrán controlar algunas opciones, pero no leerán los mensajes.

Las cuentas de los menores tendrán límites. Solo podrán recibir mensajes y llamadas de personas que estén en su lista de contactos. Los números desconocidos quedarán bloqueados.

Los padres también podrán revisar la privacidad de la cuenta. Aun así, los mensajes seguirán siendo privados.

Por ahora, esta función se está probando en una versión de prueba de WhatsApp. Todavía no hay fecha para que esté disponible para todos.

