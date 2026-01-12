Conmoción en Brasil: niña de 11 años muere en un accidente en una piscina

Una niña de 11 años perdió la vida mientras jugaba en la piscina de la casa de sus abuelos maternos, en el barrio Jardim Itaguaçu, en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo.

Aunque el accidente ocurrió el 26 de diciembre, el caso se conoció públicamente recién el fin de semana pasado. La menor fue identificada como Anna Clara Soares de Britto.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, la niña se encontraba en la piscina junto a una amiga. En determinado momento, intentó realizar un juego y cayó al agua, donde quedó atrapada en el sistema de succión de la piscina.

Según el informe policial, la amiga no advirtió la gravedad de la situación, creyendo que se trataba de un juego. Fue un adulto quien finalmente se percató de lo ocurrido y avisó.

De inmediato se apagó el sistema de la piscina y se intentó auxiliar a la menor, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento.

Contexto legal y advertencia

El hecho ocurrió pocos días después de la aprobación de una ley municipal en Campinas, que obliga a instalar sistemas de seguridad en piscinas y prohíbe el uso de bombas de succión sin protección, precisamente para prevenir este tipo de accidentes.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes y reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad, especialmente en espacios donde hay niños y niñas.





