El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos de cultura ecuestre y música tradicional más importantes de Sudamérica, se encuentra en el centro de una fuerte controversia. Un video viral, grabado durante la edición número 60 en Argentina, muestra a un asistente utilizando el caparazón de un armadillo (conocido localmente como quirquincho o mulita) como recipiente para beber, lo que ha desatado una ola de críticas por maltrato animal.

En las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, se observa a un hombre vestido con ropa tradicional de campo bailando mientras bebe a través de un sorbete (bombilla) insertado en los restos del animal. Lo que para ciertos sectores rurales es visto como una "costumbre de campo", para miles de usuarios y organizaciones ambientalistas representa una muestra de crueldad y una falta de respeto hacia la biodiversidad, informa el portal Los Andes.

Una especie bajo amenaza de extinción

El animal involucrado es el quirquincho (Dasypus hybridus), una especie de armadillo nativa del Cono Sur. Su situación actual es sumamente delicada: se encuentra categorizada como "casi amenazada" y su población ha disminuido entre un 20% y 25% en la última década. La pérdida de su hábitat natural y la caza indiscriminada son los principales factores que han puesto a este animal en una situación prioritaria para la conservación en países como Uruguay y Argentina.

El incidente ha reabierto un debate profundo sobre los límites de las tradiciones. Por un lado, una gran cantidad de usuarios en redes sociales manifiestan que "la cultura no justifica el maltrato" y que estas acciones empañan la verdadera esencia del folclore y la música. Comentarios de rechazo destacan que utilizar restos de animales protegidos para entretenimiento no hace a nadie "más campero", sino que demuestra una falta de sensibilidad ante el medio ambiente.

Por otro lado, algunos defensores de la práctica apelan a las costumbres históricas, argumentando que en las zonas rurales estos animales son parte de la dieta y que sus caparazones se utilizan habitualmente para fabricar instrumentos musicales, como el charango. Este sector sostiene que las críticas provienen de personas en las ciudades que desconocen la realidad de la vida en el campo.

Mira la programación en Red Uno Play