Lo que comenzó como una historia de amor terminó quebrándose en tragedia. Kylee Monteiro, una joven de apenas 18 años y con un embarazo de 11 semanas, desapareció el pasado 7 de agosto en Estados Unidos, dejando tras de sí mensajes desesperados que hoy retumban como una advertencia ignorada.

La joven había pasado la noche anterior en casa de su pareja, el hombre que también era el padre de su bebé. Sin embargo, lo que parecía ser un refugio se convirtió en el escenario de una fuerte discusión que la llevó a salir de la vivienda. Desde entonces, nadie volvió a verla.

En medio de la angustiante búsqueda, sus hermanas revelaron que Kylee alcanzó a enviar mensajes en los que denunciaba la agresión que sufría y el miedo que sentía por su vida. En uno de ellos escribió con claridad estremecedora: “Me tiró al suelo, me jaloneó el pelo y además me estranguló. Mi teléfono tiene 4 por ciento de batería. Si muero, fue él”.

“Si muero, fue él”: las últimas palabras de Kylee Monteiro antes de desaparecer. Foto: Facebook Kylee Monteiro

Faith, su hermana, aseguró que esa noche Kylee intentó llamar a todo aquel que pudiera tenderle una mano: “Estaba desesperada por ayuda, llamaba a sus amigos, familiares y a todo aquel que podía, diciéndoles que estaba en peligro. Toda la situación es aterradora”.

La investigación policial apuntó de inmediato hacia su pareja, quien al ser interrogado admitió haberla empujado, ocasionándole un golpe en la cabeza. También confesó que, al descubrir que ella intentaba comunicarse con sus familiares, le golpeó la mano y le arrebató el celular para luego arrojarlo lejos.

La ilusión de un futuro juntos, marcada por la llegada de un bebé, se rompió en pedazos. Hoy, la desaparición de Kylee y el eco de sus últimas palabras exigen respuestas y justicia, mientras la comunidad se enfrenta a la dura realidad de cómo una historia de amor se transformó en su peor pesadilla.

“Si muero, fue él”: las últimas palabras de Kylee Monteiro antes de desaparecer. Foto: Facebook Kylee Monteiro

Mira la programación en Red Uno Play