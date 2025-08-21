¡Otra niña la empujó! Arya de 12 años cayó de un tercer piso en una pijamada y falleció (Video)

Una pijamada terminó en tragedia para Arya LeBeau, una niña de tan solo 12 años, quien falleció tras caer de cabeza desde un tercer piso en Southbridge, Massachusetts (Estados Unidos). Aunque el lamentable hecho ocurrió hace tres meses, el caso volvió a tomar relevancia recientemente luego de que la abuela de la menor revelara detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

Según Charlene Cabrera, madre de Arya, la pesadilla comenzó el viernes 23 de mayo, cuando llevó a su hija a la casa de una amiga para asistir a la pijamada. Cabrera afirmó que confiaba en que los padres de la anfitriona supervisarían la reunión, información que descubrió era falsa solo después de la tragedia.

“Todo transcurría con normalidad hasta que una llamada de la policía me despertó para decirme que Arya estaba gravemente herida tras caer desde una ventana del tercer piso”, relató la madre. Al llegar al lugar, descubrió que la reunión se había desarrollado sin la supervisión de adultos.

Foto: Charlene Cabrera

Los reportes policiales indican que Arya cayó de cabeza desde aproximadamente seis metros de altura en el complejo residencial donde se encontraba. Los servicios de emergencia la trasladaron de inmediato a un hospital cercano, pero las lesiones sufridas fueron letales y horas después se confirmó su deceso.

Recientemente, Dimas Cabrera, abuela de Arya, compartió en redes sociales información proporcionada por una testigo de la pijamada. Según su relato, la caída ocurrió tras una discusión entre Arya y otra niña por una rebanada de pizza. La situación escaló hasta que la otra menor empujó a Arya, quien perdió el equilibrio y chocó contra una ventana abierta, precipitando su caída.

Las autoridades del Departamento de Policía de Southbridge y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester continúan investigando los hechos para esclarecer las responsabilidades. La familia de Arya ha insistido en que no permitirá que la tragedia quede impune y sigue de cerca todas las diligencias oficiales.

