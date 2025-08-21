“Perdóname, te tengo que robar”: así fue la amenaza de un ladrón en una heladería

Un hombre robó una heladería en Mar del Plata, Argentina, tras advertirle a la trabajadora que “tenía que robarla” para evitar que gritara. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El hecho ocurrió cuando el sujeto ingresó solo al comercio y, sin mostrar ningún tipo de arma ni ejercer violencia, se acercó a la empleada y le dijo: “Perdóname, pero te tengo que robar”.

Mientras sacaba el dinero de la caja registradora, el hombre mantuvo una conversación tranquila con la joven trabajadora, intentando calmar la situación. Después del robo, salió caminando del lugar sin levantar sospechas entre transeúntes.

El dueño del local describió el hecho como una situación atípica, debido al tono y comportamiento del delincuente, que no coincide con lo habitual en este tipo de hechos.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad del asaltante, ni si lograron ubicarlo tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

