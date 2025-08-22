Cochabamba: Vehículo queda reducido a cenizas tras incendio y explosión

Un vehículo particular quedó completamente destruido tras incendiarse y explotar en la zona de Pacata Baja, la noche de este jueves. La rápida acción de la Unidad de Bomberos de la Policía Boliviana y voluntarios del SAR-Bolivia Filial Cochabamba logró controlar la emergencia, evitando que el fuego se propagara a propiedades cercanas.

El incidente, que se registró alrededor de las 18:30 horas, generó alarma entre los vecinos del sector, quienes reportaron haber escuchado un fuerte estruendo seguido por la presencia de llamas. Según el informe de uno de los bomberos que atendió la emergencia, el incendio se habría originado por una falla eléctrica en el vehículo, lo que posteriormente afectó al cilindro de Gas Natural Vehicular (GNV), provocando la explosión.

Fotos: SAR-Bolivia Filial Cochabamba

"Bomberos Central y Bomberos Sacaba de la Policía Boliviana atendimos este caso, un incendio vehicular, nos anoticiamos a las 19:05 horas. Nos constituimos con nuestros carros bombas y ambulancias. El conductor está sano, logró salir, estaba acompañado de una menor. Aparentemente hubo una falla eléctrica en el vehículo que ocasionó que llegue al cilindro de gas y explosionó. No tenemos, gracias a Dios, heridos. Los dos ocupantes que se encontraban en el vehículo han logrado salir. Fueron evaluados por nuestros paramédicos y se encuentran sanos", detalló el bombero.

El personal del SAR-Bolivia confirmó la explosión interna del vehículo con ruptura del tanque de gas. Se utilizaron aproximadamente 1100 litros de agua para contener y extinguir las llamas, declarándose el incendio controlado a las 19:15 horas. A pesar de la magnitud del fuego, que consumió por completo el automóvil, los dos ocupantes lograron salir ilesos antes de que las llamas se propagaran. Fueron evaluados por paramédicos en el lugar y se confirmó su buen estado de salud.

Fotos: SAR-Bolivia Filial Cochabamba

En el vehículo estaban el conductor y su pequeña hija. Los restos del vehículo, reducido a hierros retorcidos, evidencian la violencia del incendio y la explosión. Las autoridades competentes podrían iniciar una investigación para determinar con exactitud las causas del siniestro.

Fotos: SAR-Bolivia Filial Cochabamba

