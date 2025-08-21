TEMAS DE HOY:
De Bolivia al mundo: Gabriel Villamil le clava un gol al Botafogo en la Libertadores

El boliviano recibió un pase en el área y remató potente que nada pudo hacer el portero del Botafogo.

Martin Suarez Vargas

21/08/2025 18:35

Gabriel Villamil, futbolista boliviano que milita en la Liga de Quito. Foto: Redes sociales..
Ecuador.

El boliviano Gabriel Villamil, le anotó un gol al Botafogo, gigante del fútbol sudamericano. El mediocampista ofensivo nacional recibió un pase dentro del área rival y con un potente remate venció la resistencia del guardameta John Víctor.

Corrían los 7' del primer tiempo cuando Liga de Quito, club donde juega Villamil atacaba insistentemente en procura de abrir el marcador, de pronto vino un pase para atrás para que Gabriel remate y anote el 1-0. La alegría del conjunto ecuatoriano no se hizo esperar, tras el gol todos lo futbolistas del equipo corrieron a abrazar al boliviano. 

Recordemos que el Botafogo fue el equipo que derrotó al PSG campeón de la Champions League, en el Mundial de Clubes reciente celebrado en los Estados Unidos.

