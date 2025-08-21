TEMAS DE HOY:
Uno decide

Elecciones 2025: concluye el cómputo nacional de votos al 100%

Confirmada la segunda vuelta: PDC de Rodrigo Paz y Libre de Jorge Quiroga se medirán el 19 de octubre

Hans Franco

21/08/2025 18:18

Foto: TSE concluye conteo de votos electorales al 100%  
La Paz

Escuchar esta nota

Los nueve Tribunales Electorales Departamentales concluyeron con el recuento de votos donde se consolida la segunda vuelta el 19 de octubre entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y la Alianza Libre de Jorge Quiroga.

El Tribunal Supremo Electoral espera los informes de los Tribunales departamentales para dar a conocer el cómputo oficial final el próximo martes 26 de agosto.

De acuerdo con los resultados oficiales departamentales, el PDC obtuvo el 32,06% de los votos, mientras que Libre alcanzó el 26,70%. En tercer lugar, quedó Unidad con el 19,69%, seguido por Alianza Popular con el 8,51%, Súmate con el 6,75%, el Movimiento al Socialismo (MAS) con el 3,17%, Fuerza del Pueblo con el 1,67% y finalmente Libertad y Progreso ADN con el 1,45%.

En cuanto a la participación ciudadana, los votos válidos representaron el 77,63%, los votos blancos el 2,50%, los nulos directos el 19,78% y los nulos por declinación el 0,09%. En total se emitieron 6.900.518 votos, de un padrón habilitado de 7.936.515 ciudadanos, con 35.253 actas computadas en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play

