Elecciones 2025: concluye el cómputo nacional de votos al 100%

Confirmada la segunda vuelta: PDC de Rodrigo Paz y Libre de Jorge Quiroga se medirán el 19 de octubre
21/08/2025 18:18

Los nueve Tribunales Electorales Departamentales concluyeron con el recuento de votos donde se consolida la segunda vuelta el 19 de octubre entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y la Alianza Libre de Jorge Quiroga.
El Tribunal Supremo Electoral espera los informes de los Tribunales departamentales para dar a conocer el cómputo oficial final el próximo martes 26 de agosto.
De acuerdo con los resultados oficiales departamentales, el PDC obtuvo el 32,06% de los votos, mientras que Libre alcanzó el 26,70%. En tercer lugar, quedó Unidad con el 19,69%, seguido por Alianza Popular con el 8,51%, Súmate con el 6,75%, el Movimiento al Socialismo (MAS) con el 3,17%, Fuerza del Pueblo con el 1,67% y finalmente Libertad y Progreso ADN con el 1,45%.
En cuanto a la participación ciudadana, los votos válidos representaron el 77,63%, los votos blancos el 2,50%, los nulos directos el 19,78% y los nulos por declinación el 0,09%. En total se emitieron 6.900.518 votos, de un padrón habilitado de 7.936.515 ciudadanos, con 35.253 actas computadas en todo el país.
