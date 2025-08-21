Cómputo electoral al 98%: Resultados nacionales de las elecciones 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el computo nacional oficial llegó hasta este jueves al 98% solo restando los datos del departamento de Cochabamba que se espera pueda concluir con el computo en las próximas horas.

Los Tribunales Electorales Departamentales deben remitir al TSE un informe de los resultados electorales regionalizados, hasta el momento solo dos departamentos habrían cumplido con ese trámite administrativo dijo el vocal Gustavo Ávila.

Asimismo, la sala plena determinó que el día martes a las 10 am se conocerá los resultados nacionales oficiales de la elección del 17 de agosto.

