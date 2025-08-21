¡Imágenes sensibles! Hincha rogó por su vida y lo desmayaron de un palazo

Un fanático de la Universidad de Chile sufrió un duro golpe en la cabeza con un palo por parte de un hincha de Independiente de Avellaneda, luego del impacto el agredido terminó desplomándose en las graderías, de acuerdo a los videos que circulan en las redes sociales.

En un video que circula en diferentes plataformas digitales, se puede observar como un hincha de la U de Chile fue golpeado brutalmente por uno de Independiente mientras clamaba por su integridad física. El audiovisual ya fue colgado a las redes , mientras Conmebol evalúa sanciones para ambos clubes.

“Durante el primer tiempo estuvimos una hora recibiendo piedras. Nos tiraban caca. Arriba nuestro había uno que hacia ruidos como que iba a tirar un caño. Gente cortada. Y la gente no reaccionó, se la aguantó. Cuando empezó el segundo tiraron butacas y ahí sí subieron al alambrado para que hagan algo”, declaró un hincha a medios internacionales.

Otro hincha denunció que los simpatizantes de U. de Chile golpearon a mujeres y menores de edad.

“Liberaron la Sur Alta. Nos encerraron y no nos dejaron salir. ¿Dónde está la Policía?“, dijo en el mismo medio.

Por su parte medios chilenos expresan que, el origen del conflicto que suspendió el partido tiene responsabilidad en fanáticos de ambos clubes.

