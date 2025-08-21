Instalan hidrante en el ingreso al Parque Tunari para la atención de emergencias

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) instaló un hidrante en el ingreso al Parque Nacional Tunari, considerado un punto estratégico para la atención rápida de emergencias forestales.

Según el gerente de Semapa, Luis Prudencio, esta infraestructura permitirá que los carros bomberos reduzcan los tiempos de recarga y traslado, al no tener que acudir a fuentes lejanas para abastecerse de agua.

“Se garantiza una atención más rápida y eficaz en la sofocación de incendios y enfriamiento de zonas afectadas”, aseguró Prudencio, quien también destacó que el hidrante facilitará el trabajo de bomberos, policía y unidades de emergencia municipales y departamentales.

Desde la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba se informó que el incendio forestal de magnitud fue controlado con apoyo del SERNAP, la Gobernación y bomberos voluntarios.

El jefe de la UGR, Dennis Rosales, indicó que continúan las labores de remoción y enfriamiento, tanto con cisternas como con el uso de Bambi Buckets en áreas de difícil acceso.

El fuego afectó una amplia masa boscosa del Parque Nacional Tunari, con una estimación preliminar que indica que el 80% de la superficie dañada corresponde a pino, eucalipto, pajonales y vegetación nativa.

Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los posibles responsables del incendio, que generó daños al medio ambiente en esta zona protegida.

Foto Gamc

