Nacionales

Gobierno reclama falta de apoyo de subnacionales por incendios

El viceministro Juan Carlos Calvimontes advirtió que la situación se agrava por la falta de respuesta de alcaldes y gobernaciones. Señaló que algunos incendios habrían sido provocados.

Hans Franco

21/08/2025 18:05

Foto: Juan Carlos Calvimontes, viceministro Defensa Civil
La Paz

Escuchar esta nota

El Gobierno declaró emergencia nacional por los incendios forestales que afectan a diversas regiones del país, ante el incremento de focos de calor y la falta de capacidad de respuesta en algunas zonas. La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo, según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

“Estamos en condiciones muy complicadas. No hay mucho apoyo de los gobiernos subnacionales; hasta el momento no hemos escuchado manifestaciones de los alcaldes que tienen que ver con el parque”, dijo la autoridad.

Zonas críticas y sospecha de incendios provocados

Uno de los focos más graves es el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde, según Calvimontes, el incendio fue probablemente provocado.

“La persona que lo encendió conocía el terreno y cómo propagar el fuego a través de los pastizales”, afirmó.

También expresó preocupación por lo ocurrido en el Parque Tunari, en Cochabamba. Señaló que los indicios apuntan a fuegos iniciados de forma intencional, posiblemente vinculados a intereses de tierra.

“Lamentamos que haya personas que provoquen incendios para obtener beneficios”, dijo.

La declaración de emergencia nacional permitirá movilizar recursos logísticos, financieros y humanos para apoyar a las regiones más afectadas. 

 

