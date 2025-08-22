TEMAS DE HOY:
Futbolista del club argentino Rosario Central chocó contra un camión y está hospitalizado

Camino al entrenamiento, futbolista de Rosario Central sufre brutal choque con un camión. 

Martin Suarez Vargas

22/08/2025 10:02

Kevin Gutiérrez jugador de Rosario Central. Foto: Internet.
Argentina.

El mediocampista juvenil de Rosario Central, Kevin Gutiérrez, protagonizó este viernes un accidente vial cuando se trasladaba al entrenamiento del primer plantel. El hecho ocurrió en la autopista Buenos Aires–Rosario, a la altura del peaje de General Lagos, donde el vehículo del futbolista impactó contra un camión en medio de una jornada marcada por otros siniestros en la zona, reportan medios argentinos.

Tras el choque, algunos de sus compañeros, entre ellos Carlos Quintana e Ignacio Malcorra, lo reconocieron y acudieron rápidamente en su ayuda. El jugador fue trasladado al Sanatorio Mapaci de Rosario, donde permanece internado por precaución y bajo observación médica, aunque su estado es favorable.

A través de un comunicado oficial, Rosario Central confirmó que el incidente no dejó consecuencias graves y destacó la pronta asistencia de sus compañeros. El club remarcó que Gutiérrez se encuentra estable y en buen estado de salud.

