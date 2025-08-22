La defensa de Camacho celebra decisión del TSJ y exige la liberación inmediata del gobernador

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos procesales de los casos contra la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el líder cívico Marco Antonio Pumari, ha sido recibida con optimismo por el equipo legal de Camacho. Su abogado, Martín Camacho, expresó su satisfacción y la de la familia del gobernador, interpretando esta medida como un paso hacia la recuperación de la independencia judicial en el país.

El abogado destacó que la instrucción emitida por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, es clara y bien fundamentada, alineándose con los principios de razonabilidad de plazos establecidos en el procedimiento penal boliviano y en organismos internacionales como la ONU y la OEA.

"Creemos que recuperada la democracia... se ha recuperado también la independencia judicial", afirmó el jurista.

Esperan la liberación "entre lunes y martes"

Martín Camacho explicó que, según la normativa, la revisión de la detención preventiva se puede realizar de oficio, lo que podría llevar a la libertad de su cliente sin necesidad de una audiencia. La defensa de Camacho, que ya fue notificada, espera que los jueces empiecen a revisar los procesos a partir del sábado, y que la liberación se ordene de manera inmediata, tentativamente "entre el lunes y martes".

El abogado recordó que el gobernador ha estado detenido desde el 28 de diciembre de 2022, superando el plazo razonable de seis meses para la detención preventiva.

Futuro legal y político de Camacho

Martín Camacho informó que su defendido actualmente enfrenta cargos en el caso "Golpe I", que está paralizado desde hace tres meses, y en el caso por el paro de los 36 días, cuyas audiencias aún no han comenzado.

La defensa también tiene puesta su esperanza en el Tribunal Constitucional, donde ha presentado recursos para que el delito de terrorismo sea declarado inconstitucional. Si esta medida prospera, podría anular todos los procesos contra Camacho.

Finalmente, el abogado subrayó que, una vez liberado, Luis Fernando Camacho Vaca asumirá sus funciones como gobernador de Santa Cruz. La defensa considera la decisión del TSJ como una primera señal positiva en la administración de justicia boliviana.

