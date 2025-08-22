Presidente Arce parte a Colombia para participar en la Cumbre Amazónica

El presidente Luis Arce viajó este viernes a Colombia para participar en la Cumbre de Países Amazónicos, encuentro que reunirá a mandatarios de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Venezuela, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para la protección de la Amazonia.

“Partimos a la hermana República de Colombia para participar en la Cumbre de Países Amazónicos, reafirmando nuestro firme compromiso con la protección y el cuidado de nuestra Amazonia y de nuestra Madre Tierra”, expresó el mandatario en sus redes sociales antes de emprender viaje. Posteriormente arribó en Colombia la madrugada de este viernes.

La cita presidencial estará precedida por la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en la que se avalaron varias propuestas presentadas por Bolivia en defensa del pulmón del planeta. Entre ellas destacan la declaración del Día de la Cuenca Amazónica, la creación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas y la implementación de la iniciativa sobre Frutos Amazónicos.

Estas resoluciones, junto al proyecto de Declaración de Bogotá, serán puestas a consideración de los jefes de Estado durante la jornada de este viernes 22 de agosto.

