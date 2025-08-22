TEMAS DE HOY:
Policial

¡Urgente! Reportan terrible incendio en una discoteca de Cochabamba [Video]

Personal de la unidad de Bomberos se dirigió hasta el lugar para sofocar el fuego.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 15:12

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Pasado medio día de este viernes 22 de agosto, se reportó la existencia de un incendio estructural en una discoteca ubicada en la zona central de la ciudad de Cochabamba, en la calle Venezuela entre Lanza y Antezana.

Vecinos denunciaron la presencia de fuego y humo proveniente de la infraestructura que funciona como centro de diversión denominado 'La Tirana'.

Personal de grupos de rescate y de la unidad de Bomberos llegaron hasta el lugar para poder sofocar el fuego, la vía fue cerrada y se establecieron desvíos mientras se controla la emergencia.

