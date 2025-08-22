TEMAS DE HOY:
Policial

Tarija: Incautan televisores y ropa usada que ingresaba de contrabando por la frontera

Según el reporte, los productos incautados están valuados en más de Bs 195.000.

Silvia Sanchez

22/08/2025 12:01

El reporte fue brindado por la Base Naval de Bermejo, unidad que incautó mercadería de contrabando valuado en más de Bs 195.000 en el Puesto de Inspección Aduanera (PIA) “La Mamora”, ubicado en el Cono Sur del departamento de Tarija.

Según el reporte, se trata de 38 televisores marca Aiwa de procedencia extranjera y una carga con prendas de vestir usadas, también importadas ilegalmente.

“El valor estimado de la mercadería asciende a más de Bs 195.000”, dio a conocer la institución naval mediante un comunicado oficial.

 

Todos los artículos y prendas incautadas, fueron entregadas a la Aduana Regional de Tarija, bajo un acta en su punto de control “La Mamora”, para su disposición conforme a normativa vigente.

