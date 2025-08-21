Presidente Arce responsabiliza a Evo Morales por la crisis de la izquierda en las elecciones

El presidente Luis Arce atribuyó a Evo Morales la responsabilidad por la situación política que atraviesa la izquierda en el país, tras las elecciones del pasado 17 de agosto, donde el bloque popular quedó debilitado frente a sus adversarios.

En conferencia de prensa, Arce aseguró que la actitud del exmandatario tuvo un impacto directo no solo en el gobierno nacional, sino también en las candidaturas emergentes dentro del bloque popular.

“El gran culpable, el gran responsable de esta situación de la izquierda en nuestro país porque no solamente afectó al gobierno nacional a través del MAS, afectó también la candidatura de Andrónico Rodríguez y de todos quienes han estado enarbolando un proyecto popular, de izquierda en el país. La mancha, el efecto de la irresponsable actitud, desideologizar y además permisiva y en total consonancia he instrumentalizada desde la derecha ha sido pues Evo Morales, eso está claro”, manifestó.

Arce denunció que esta situación derivó en un “ataque despiadado” que combinó acciones de la oposición y del propio Morales. “El estrangulamiento económico en el Legislativo, con la negativa de aprobar créditos, formaba parte de un plan para desgastar al gobierno nacional”, sostuvo.

Según el mandatario, de haberse aprobado esos créditos en la Asamblea Legislativa, el país no enfrentaría actualmente problemas de desabastecimiento de combustibles y dólares.

Finalmente, Arce minimizó las lecturas sobre una derrota del oficialismo: “Eso de derrota está bien para la gente de la derecha, yo creo que ellos son los derrotados, porque no han ganado”, concluyó.

