El mediocampista Gabriel Villamil y el arquero Guillermo Viscarra se han convertido en figuras indiscutibles en sus equipos, que lograron avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente.

Villamil llegó a Liga de Quito con perfil bajo, pero con el tiempo se consolidó como pieza clave. Su desempeño creció hasta convertirse en referente, aportando incluso goles importantes en el torneo local. El jueves pasado, ante Botafogo, anotó un gol decisivo en el partido de vuelta que abrió el camino a la clasificación del cuadro ecuatoriano, que ahora enfrentará a Sao Paulo en cuartos de la Libertadores.

Por su parte, Guillermo Viscarra se ha erigido en un auténtico candado en el arco de Alianza Lima. El portero boliviano fue determinante en la serie frente a Universidad Católica de Chile, evitando varias ocasiones claras del rival. Su nivel no es circunstancial: a comienzos de este año ya había detenido un penal a Boca Juniors en la fase previa de la Libertadores, eliminando al cuadro argentino de la competencia.

Ambos jugadores bolivianos atraviesan un gran momento y se consolidan como referentes fuera de las fronteras del país, mostrando que el talento nacional también puede brillar en los escenarios más exigentes de Sudamérica.

