TEMAS DE HOY:
ACRIBILLADOS Cayó del Puente Tamborada Acribillados en Santa CRuz

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Villamil mete a Liga de Quito a los cuartos de la Libertadores

El boliviano Gabriel Villamil fue clave en la clasificación de Liga Deportiva Universitaria de Quito a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el triunfo ante Botafogo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 

Martin Suarez Vargas

22/08/2025 9:37

Gabriel Villamil, futbolista boliviano que milita en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Foto: Internet.
Ecuador.

Escuchar esta nota

La semana pasada, el equipo ecuatoriano había caído 1-0 en Brasil, por lo que estaba obligado a remontar en el partido de vuelta. El alivio llegó temprano: a los 7 minutos, un balón suelto en el área de Botafogo fue aprovechado por Villamil, quien controló y remató a quemarropa. El disparo se desvió en un defensor y terminó dentro del arco de John Víctor, igualando la serie.

Con ese gol, Liga forzaba los penales, pero en el segundo tiempo consiguió el tanto decisivo. Tras una acción iniciada por Villamil en un tiro de esquina, el boliviano cabeceó y habilitó al haitiano Ricardo Adé, cuyo remate impactó en la mano de Marlon Freitas. El árbitro sancionó penal y Azulgaray lo convirtió en el 2-1 definitivo.

De esta manera, Villamil se consolidó como figura al marcar el gol que abrió el camino y participar directamente en la jugada del segundo, ratificando su gran presente en Liga de Quito.

En cuartos de final, Liga enfrentará a Sao Paulo el próximo 17 de septiembre de este año.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD