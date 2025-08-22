La semana pasada, el equipo ecuatoriano había caído 1-0 en Brasil, por lo que estaba obligado a remontar en el partido de vuelta. El alivio llegó temprano: a los 7 minutos, un balón suelto en el área de Botafogo fue aprovechado por Villamil, quien controló y remató a quemarropa. El disparo se desvió en un defensor y terminó dentro del arco de John Víctor, igualando la serie.

Con ese gol, Liga forzaba los penales, pero en el segundo tiempo consiguió el tanto decisivo. Tras una acción iniciada por Villamil en un tiro de esquina, el boliviano cabeceó y habilitó al haitiano Ricardo Adé, cuyo remate impactó en la mano de Marlon Freitas. El árbitro sancionó penal y Azulgaray lo convirtió en el 2-1 definitivo.

De esta manera, Villamil se consolidó como figura al marcar el gol que abrió el camino y participar directamente en la jugada del segundo, ratificando su gran presente en Liga de Quito.

En cuartos de final, Liga enfrentará a Sao Paulo el próximo 17 de septiembre de este año.

Mira la programación en Red Uno Play