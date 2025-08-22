TEMAS DE HOY:
Contrabando Presentadora Crímenes en Santa Cruz

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Todo el fútbol en tu pantalla: Red Uno transmitirá Levante contra Barcelona este sábado

Red Uno transmitirá en directo el duelo entre el conjunto local y los blaugranas, en un partido que promete emociones desde el inicio, este sábado. 

Martin Suarez Vargas

22/08/2025 12:11

Levante y Barcelona. Ambos equipos serán protagonistas este sábado por la segunda fecha de la liga española. Foto: Internet.
España.

Escuchar esta nota

Levante recibe este sábado al FC Barcelona en su estadio, en el marco de la segunda jornada de la liga española. Tras debutar a domicilio frente al Alavés, el equipo valenciano busca consolidarse en la máxima categoría y aprovechar la localía para sumar puntos importantes.

Por su parte, el Barcelona, vigente campeón del torneo, inició la defensa del título con una visita al Mallorca en Son Moix. Los culés quieren mantener su hegemonía y demostrar por qué siguen siendo uno de los equipos más temidos de la competencia.

El partido se transmitirá en vivo y en directo por las pantallas de Red Uno a partir de las 15:15, y promete un duelo lleno de intensidad, con Levante buscando sorprender y Barcelona defendiendo su condición de favorito.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD