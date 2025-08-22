Todo el fútbol en tu pantalla: Red Uno transmitirá Levante contra Barcelona este sábado

Levante recibe este sábado al FC Barcelona en su estadio, en el marco de la segunda jornada de la liga española. Tras debutar a domicilio frente al Alavés, el equipo valenciano busca consolidarse en la máxima categoría y aprovechar la localía para sumar puntos importantes.

Por su parte, el Barcelona, vigente campeón del torneo, inició la defensa del título con una visita al Mallorca en Son Moix. Los culés quieren mantener su hegemonía y demostrar por qué siguen siendo uno de los equipos más temidos de la competencia.

El partido se transmitirá en vivo y en directo por las pantallas de Red Uno a partir de las 15:15, y promete un duelo lleno de intensidad, con Levante buscando sorprender y Barcelona defendiendo su condición de favorito.

Mira la programación en Red Uno Play