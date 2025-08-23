El boliviano Yuto Baigorria fue presentado ante la hinchada de su nuevo equipo el Fagiano Okayama en Japón, luego de haber jugado como profesional en el Club Deportivo Guabirá de Montero, institución que dio a conocer al futbolista.

En el video que circula en las redes sociales, se observa al jugador boliviano junto a otro futbolista caminar hacia la hinchada quienes ovacionan con cantos y aplausos, luego, Baigorria hace el conocido gesto japonés, el de reverencia.

Yuto Baigorria llegó hace poco al club japonés donde pretende ganarse un lugar y ser un aporte para la institución. Okayama juega en la primera división del fútbol japonés y se encuentra en la novena posición con 39 unidades, el líder de la competencia es Kashima Antlers con 51 puntos.

En la fecha 27, Okayama venció 1-0 a Shonan Bellmare con gol de Ryonosuke Sato. En la próxima jornada recibirán a Nagoya por la fecha 29 de la competencia nipona.

