“Pedí perdón”: Surgen más videos de la brutal agresión de barras bravas amenazando a chilenos

Continúa la polémica en torno a los hechos de agresión que se registraron entre hinchas de Independiente y de la U de Chile, uno de los episodios más salvajes de violencia en el fútbol sudamericano.

Uno de los videos muestra a barras de Independiente amenazando a dos hinchas de la U de Chile en medio del caos. “Pedí perdón”, les dice el violento a los hinchas que lloran y piden piedad, esperando lo peor.

El hecho de violencia comenzó cuando la barra de la “U” comenzó a arrojar proyectiles al sector más cercano en el que se ubicaban simpatizantes del club argentino, lo que inició una batalla campal y provocó la demora del partido hasta su definitiva suspensión.

Frente a la inacción policial, la barra de Independiente se dirigió hasta ese sector y forzó una de las rejas para invadir la cabecera y protagonizar una pelea directa con “Los de Abajo”.

Un total de 19 personas heridas fue el saldo del terrible hecho violento, ellos fueron internados en tres centros médicos diferentes. Dos de ellos, ingresados al Hospital Fiorito, se encuentran en grave estado.

Mira la programación en Red Uno Play