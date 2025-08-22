Cayó dando batalla: Oriente no pudo con Always en el Alto

Oriente Petrolero inició su nueva etapa bajo la dirección de Álvaro Peña con una derrota que complica su arranque de temporada. El equipo visitante cayó 2-0 frente a Always Ready en la ciudad de El Alto, en un partido donde la superioridad local se hizo evidente especialmente tras la expulsión de un jugador albiverde en el primer tiempo.

El primer gol llegó al minuto 44, cuando un córner ejecutado por Fernando Saucedo fue rematado de cabeza por Bobadilla, dejando sin opciones al arquero Alain Baroja. Pocos minutos después, Nacif vio la segunda amarilla, y Oriente quedó con diez hombres, situación que Always Ready aprovechó para dominar el partido.

En la segunda mitad, la ofensiva de Oriente no logró generar peligro significativo, mientras que Always Ready sentenció el marcador al minuto 81 con un remate de Héctor Cuéllar tras asistencia de Marcelo Suárez, consolidando el 2-0 final.

Ahora, Oriente deberá recomponerse rápidamente de este traspié antes de enfrentar a Real Oruro el próximo 13 de septiembre, buscando sumar sus primeros puntos bajo el mando de Peña. La derrota deja dudas sobre la capacidad del equipo para adaptarse al nuevo proyecto del técnico.

Mira la programación en Red Uno Play