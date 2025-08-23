TEMAS DE HOY:
Agenda el partidazo: así se jugará la serie Bolívar–Atlético Mineiro por Sudamericana

Bolívar se prepara para un duelo de máxima exigencia ante el conjunto brasileño, el vencedor de esta llave jugará contra el ganador del cotejo entre Once Caldas e Independiente del Valle.

Martin Suarez Vargas

23/08/2025 13:53

Martín Cauteruccio y Kevin Cataño, futbolistas de Bolívar, Hulk, estrella del Atlético Mineiro. Foto: Internet.
Bolivia.

Mediante la Conmebol se conoció los horarios de los partidos de ida y vuelta entre Bolívar y Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El primer duelo se jugará el 16 de septiembre en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 18:00 horas, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el 23 en el mismo horario en Belo Horizonte.

La confirmación llegó acompañada de un reconocimiento individual para dos futbolistas académicos. El mediocampista Robson Matheus y el defensor Jesús Sagredo fueron incluidos en el once ideal de la semana por su desempeño en la victoria 2-0 sobre Cienciano en Cusco, resultado que le dio al club celeste el pase a cuartos.

En aquel partido, Robson se destacó en la contención y en el equilibrio del mediocampo, mientras que Sagredo aportó firmeza en la zaga para mantener la portería invicta en un encuentro clave.

Bolívar ahora se enfoca en preparar una serie de alto nivel ante Atlético Mineiro. El ganador de este enfrentamiento se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Once Caldas e Independiente del Valle, lo que aumenta la expectativa sobre el futuro de los celestes en la competición continental.

