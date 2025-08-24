Santa Cruz: Muere niño de 11 años tras agresión y envenenamiento

Tras permanecer dos días internado en la unidad de cuidados intensivos falleció el menor de 11 años que aparentemente fue envenenado por su propia madre, quien luego se quitó la vida. El hecho está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según los primeros reportes, el menor fue encontrado agonizando en su hogar por su padre el pasado jueves. Fue trasladado de inmediato a una clínica privada, donde se confirmó que había ingerido una sustancia tóxica; además sufrió lesiones con un taladro.

Debido a la gravedad de su estado, fue internado en la unidad de terapia intensiva, donde su salud se deterioró progresivamente hasta su fallecimiento, pese al esfuerzo del personal médico.

En paralelo, ese mismo día, la madre del menor perdió la vida tras caer desde el piso 12 de un edificio.

Personal de la Unidad de Homicidios de la Felcc se trasladó a la clínica para realizar el levantamiento legal del cuerpo del menor.

Por su parte, el padre deberá brindar su declaración ante las autoridades, mientras que el caso continúa en investigación. Se aguarda conocer un informe oficial en relación a este lamentable hecho en las próximas horas.

