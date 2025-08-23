Doble asesinato en Santa Cruz: víctimas tenían antecedentes y estaban vinculadas a actividades ilícitas

Un hecho de sangre ha conmocionado a la población cruceña. Dos personas fueron acribilladas, en lo que las autoridades califican como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. La magnitud del ataque, la cantidad de disparos y la violencia empleada no dejan dudas sobre la naturaleza del crimen.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, confirmó que ambas víctimas contaban con antecedentes penales. Una de ellas, incluso, tenía un historial delictivo particularmente grave, con cargos por intento de homicidio. “Estas personas han estado en detención preventiva en algún momento. Están vinculadas a actividades ilícitas”, señaló Arraya.

Horas después del crimen, la Policía halló una vagoneta utilizada por los sicarios, la cual está siendo sometida a peritajes. Las autoridades confirmaron que el vehículo también estaría relacionado con un caso de secuestro registrado hace dos semanas en la ciudad.

La investigación continúa, y una gran cantidad de efectivos policiales han sido desplegados para realizar rastrillajes, revisar cámaras de vigilancia y recopilar pruebas. Además, se han solicitado informes a la Dirección Nacional de Tránsito para identificar a los autores del crimen.

Este doble asesinato se suma a una creciente ola de violencia que golpea a la región y que, según investigaciones preliminares, estaría siendo alimentada por redes del crimen organizado. El temor entre los vecinos es palpable, mientras las autoridades intentan contener una situación que, a todas luces, está escalando. “El caso es complejo, pero se está trabajando intensamente para dar con los responsables”, concluyó la viceministra Arraya.

Mira la programación en Red Uno Play